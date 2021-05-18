▲ 人民幣有望加強投融資載體功能

當前，「一帶一路」沿線國家擁有大量優質企業標的，但金融市場發展的不充分、不平衡也產生了巨大的潛在投融資缺口。相比之下，中國內地和香港三大交易所發展更加成熟，金融市場的加速開放也提供了多元化的投融資渠道。伴隨著人民幣在「一帶一路」沿線結算功能的漸次提升，人民幣展現出的內生穩定性將為其進一步發展為「一帶一路」投融資的「錨貨幣」奠定基礎。

人民幣在「一帶一路」沿線的結算功能穩步提升，但投融資功能仍相對滯後。根據中國人民銀行2020年8月發佈的《人民幣國際化報告》，截至2019年末，中國已與21個「一帶一路」沿線國家簽署了本幣互換協議，在8個「一帶一路」沿線國家建立了人民幣清算機制安排，人民幣跨境支付系統（CIPS）覆蓋沿線60多個國家和地區。但人民幣的投融資功能較之於結算功能的發展仍相對滯後。2019年，人民幣結算產品約佔「一帶一路」沿線企業跨境人民幣總體業務57%，而投融資產品僅占22%。其原因主要是「一帶一路」沿線國家政治經濟環境相對複雜，其自身也非國際貨幣的發行主體，對美元、歐元等貨幣尚存在較強的使用慣性。

「錨貨幣」屬性逐步凸顯，未來人民幣投融資載體功能有望進一步提升。在國際環境動盪及疫情衝擊下，根植於逐步完善的匯率形成機制與穩健的經濟基本面，人民幣的內生穩定性逐漸凸顯，為其發展為「一帶一路」國家投融資的「錨貨幣」奠定了基礎。一方面，人民幣的有效匯率相對大部分新興市場經濟體更為穩定。對比16個擁有千億美元以上交易所市值的「一帶一路」國家，人民幣自2016年以來兌一籃子貨幣有效匯率的穩定性優於其中的絕大多數國家貨幣。另一方面，人民幣對於「一帶一路」經濟體貨幣的「錨」屬性漸次顯現。對比「一帶一路」主要國家貨幣兌美元匯率與兌人民幣匯率的波動情況，我們發現，近半數貨幣兌人民幣的匯率更加穩定，並且兌美元匯率更穩定的貨幣主要是受石油美元影響的商品貨幣。結合上述兩方面因素，如果未來「一帶一路」企業能夠採用人民幣開展投融資業務，有望降低投資者需要承擔的匯兌風險，並吸引更多來自中國及全球的優質資本填補現存的投融資缺口。中國也將借此區域性發展機會，以人民幣證券市場發展推動新一輪人民幣國際化。