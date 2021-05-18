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【職場熱話】工作三年 從未收到稅單 該怎麼辦？ 網民：交稅同死亡都是不能避免的

理財智慧 18:04 2021/05/18

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理論上，踏入社會只要夠一定的工資就需要交稅。而到了五月，每位打工仔手上一定會有一份稅表需要填。近日有網民於網上討論區發文，換自己全職工作了三年，但沒有收到過稅單。

網民經歷：

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不少人覺得既然收不到就代表不用交，建議樓主放下心來，「大條道理」不用交稅！更有網民說出了金句：「交稅同死亡都是不能避免的」，不會漏了樓主這麼珍貴的稅民的。

【兼職筍工】香港電台開設兩個兼職職位 時薪74至101元 你又有否興趣【下一頁

但如果樓主是搬了屋，改了地址的話就需要通知稅務局。如果因此收不到稅單，責任是樓主身上，隨時會被罰錢。另外，稅務局也有規例寫着如果收不到稅單，市民是有責任打電話查詢，不然一樣會被罰款。

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責任編輯：張瑋婷

 

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