【白居二2020】房委會本月21日發白居二批准信 中籤者緊記於六周內申領購買資格證明書 綠置居緊接快推

踏入5月中，陸續有關於資助房屋的消息出台，香港房屋委員會（房委會）於今天（18日）宣布，將於本月21日向4500名「白居二2020」（白表居屋第二市場計劃2020）的成功申請者發出批准信及確認書。同時，市場也估計房委會有望於下周推售新一批資助出售房屋，供逾3,400伙供合資格綠表戶申請，包括綠置居鑽石山啟鑽苑2,112伙。

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房委會表示，繼2020年12月15日為「白居二2020」進行攪珠後，已完成申請者的詳細資格審核，並將於本月21日日向4 500名成功申請者（4050個家庭申請者及450個一人申請者）發出批准信及確認書。



房委會發言人表示，每名成功獲得配額的申請者將獲發一封批准信及兩封確認書。這兩封確認書分別適用於房委會居屋第二市場的單位及香港房屋協會（房協）住宅發售計劃第二市場的單位。

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批准信持有人可在批准信發出日期起計六個星期內，向房委會及/或房協分別遞交確認書以申領購買資格證明書，以便在居屋第二市場，或住宅發售計劃第二市場購買尚未繳付補價的單位，而每張購買資格證明書的收費為770元。



發言人續稱，購買資格證明書有效期為12個月，有效期屆滿後不會獲得續期。購買資格證明書的持有人在簽署臨時買賣合約後，須向房委會或房協申請提名信，以完成交易。申請者及名列申請表的家庭成員由遞交申請直至簽訂臨時買賣合約當日仍須符合『白居二2020』的申請資格。

成功獲得配額的申請書名單將於5月21日上載至「白居二2020」網頁



同時，房委會5月底將推售新一批資助出售房屋，供逾3,400伙供合資格綠表戶申請。市場消息指，有望於本周尾至下周初派表。



最新的銷售計劃出售單位包括綠置居鑽石山啟鑽苑2,112伙、及523伙綠置居餘貨單位（青衣青富苑516伙及柴灣蝶翠苑7伙），以及800伙「租置公屋」餘貨單位。以上單位將一併於銷售計劃中推售。申請者揀樓時，可選擇購買綠置居或租置公屋。相信最快於7月攪珠，9月揀樓。

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記者：陳詠妍