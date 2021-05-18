  • 31°C
香港時間 : 2021518日 (二) 17:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【智能泊車】為期兩個月 科學園供園內公司試用自動泊車系統「智動泊」

環球政經 17:45 2021/05/18

分享：

香港科技園公司今日（18日）宣布，率先試行全港首個配備電動車充電設施的自動泊車系統「智動泊」，其體驗計劃由即日起至7月份展開，為期兩個月，並會開放位於科學園17W和19W大樓的自動泊車停車場的部分泊位，供科學園園區公司使用。

駕駛者使用「智動泊」時，只需將車輛駛入指定停車艙並停泊在卡板上，然後到停車艙外的操作屏辦理存車手續，取得一次性取車密碼後即可離開；自動導向車（Automatic Guided Vechicle,AGV）便會將其車輛連卡板一併運送到停車場內的空置泊位。

【薪酬趨勢】公務員薪酬趨勢淨指標均為負數 料各階層需減薪0.68%至2.04%：【下一頁

取車時，駕駛者只需在操作屏輸入早前取得的一次性密碼，AGV便會移送車輛到指定停車艙，讓駕駛者取回車輛。另外，他們亦可透過「智動泊」手機應用程式預約取車、查看泊位數量及其車輛狀況。

科學園預料無人的自動停車場能節省能源達30%，並減少照明及抽風系統的能源消耗，同時可減低人為意外和罪案風險，為駕駛者及車輛帶來安全保障。停車艙內安裝了動態傳感器，確保運送車輛前，沒有人或寵物被遺留在停車艙。AGV上亦設有非接觸式防撞傳感器，一旦偵測到障礙物，就會完全停止前行。

香港科技園公司行政總裁黃克強表示：「『智動泊』作為本港首個試行的全自動泊車系統，結合人工智能、機械人及傳感器等多項嶄新技術。在科學園這個智慧園區，凝聚了世界級的科研實力，為創新者提供理想之技術測試場地，加速創新方案落地。『智動泊』無疑是科學園在推動香港實踐智慧城市，以及可持續發展的未來之一項重要舉措。」

    點擊圖片放大
    +8
    +7

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐

電動車 自動泊車 香港科技園公司 人工智能 香港 智慧城市

上一篇文章

【新股IPO】時代天使科技通過上市聆訊 擬集資3億美元　

下一篇文章

【同程藝龍 780】同程藝龍首季轉虧為盈 股價大升逾一成 大摩指次季指引超市場預期
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【裝修熱話】又係朋友介紹中伏 戶主新入伙公屋 訂造傢俬錯晒位 廁所櫃迫到熱水爐都放唔落
【裝修熱話】又係朋友介紹中伏 戶主新入伙公屋 訂造傢俬錯晒位 廁所櫃迫到熱水爐都放唔落
【樓市現象】天賦海灣四房雙套3,000萬易手　業主持貨9年帳面僅賺6萬元
【樓市現象】天賦海灣四房雙套3,000萬易手　業主持貨9年帳面僅賺6萬元
【樓市現象】一次過交半年租　本來可安居　怎料業主撻租轉賣！
【樓市現象】一次過交半年租　本來可安居　怎料業主撻租轉賣！
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【欲哭無淚】難得抽中竟棄購　黃竹坑站晉環兩買家撻訂　其中一位失逾百萬訂金
【欲哭無淚】難得抽中竟棄購　黃竹坑站晉環兩買家撻訂　其中一位失逾百萬訂金