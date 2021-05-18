【智能泊車】為期兩個月 科學園供園內公司試用自動泊車系統「智動泊」

香港科技園公司今日（18日）宣布，率先試行全港首個配備電動車充電設施的自動泊車系統「智動泊」，其體驗計劃由即日起至7月份展開，為期兩個月，並會開放位於科學園17W和19W大樓的自動泊車停車場的部分泊位，供科學園園區公司使用。

駕駛者使用「智動泊」時，只需將車輛駛入指定停車艙並停泊在卡板上，然後到停車艙外的操作屏辦理存車手續，取得一次性取車密碼後即可離開；自動導向車（Automatic Guided Vechicle,AGV）便會將其車輛連卡板一併運送到停車場內的空置泊位。

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取車時，駕駛者只需在操作屏輸入早前取得的一次性密碼，AGV便會移送車輛到指定停車艙，讓駕駛者取回車輛。另外，他們亦可透過「智動泊」手機應用程式預約取車、查看泊位數量及其車輛狀況。

科學園預料無人的自動停車場能節省能源達30%，並減少照明及抽風系統的能源消耗，同時可減低人為意外和罪案風險，為駕駛者及車輛帶來安全保障。停車艙內安裝了動態傳感器，確保運送車輛前，沒有人或寵物被遺留在停車艙。AGV上亦設有非接觸式防撞傳感器，一旦偵測到障礙物，就會完全停止前行。

香港科技園公司行政總裁黃克強表示：「『智動泊』作為本港首個試行的全自動泊車系統，結合人工智能、機械人及傳感器等多項嶄新技術。在科學園這個智慧園區，凝聚了世界級的科研實力，為創新者提供理想之技術測試場地，加速創新方案落地。『智動泊』無疑是科學園在推動香港實踐智慧城市，以及可持續發展的未來之一項重要舉措。」

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責任編輯：潘曉豐