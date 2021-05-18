【疫市開店】嘉禾院線筲箕灣新戲院「嘉禾銀河廣場」　開幕優惠成人票價45元

▲ 嘉禾院線現已登陸港島東筲箕灣，開設新戲院「嘉禾銀河廣場」

嘉禾院線現已登陸港島東筲箕灣，開設新戲院「嘉禾銀河廣場」，大走親民路線。嘉禾銀河廣場更推出突擊優惠，活動期內成人票價45元。

嘉禾院線的新戲院「嘉禾銀河廣場」共有2個影廳，而每個影廳也設有87個座位，可望為戲迷帶來更多空間，提供多元電影選擇。而開幕選映電影則包括全城引頸而待的《F9狂野時速》、浪漫愛情系列續章《感動她77次》及港島區獨家上映的日本動畫《鳴鳥不飛》。而接力上映更包括迪士尼出品《黑白魔后》、晉身海外多個影展凱旋回歸的港片《遺愛》及《手捲煙》。

▲ 開幕選映電影則包括《F9狂野時速》

由5月19日至6月30日，嘉禾銀河廣場推出「開幕突擊優惠」，戲迷於網上或票房購票，成人票價僅需45元，全日制學生票價更只需40元，而長者票價則全天候25元。即日起，到嘉禾銀河廣場登記成為新會員，即可享有豐富迎新禮品，包括嘉禾銀河廣場電影禮券1張及20元購票優惠券2張。名額1000個，先到先得，額滿即止。

【好想去旅行】誠品書店還原五大台灣懷舊場景 集合千件100%台灣直送食品及好物（多圖）

【商場活動】將軍澳中心設屁屁偵探特展 7大展區呈現繪本內容兼有遊戲

【本土情懷】「拾字看城」香港字藝展覽 將軍澳廣場體驗文字工藝、探索香港（多圖）

責任編輯：葉泳珊