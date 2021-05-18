  • 31°C
香港時間 : 2021518日 (二) 18:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市開店】嘉禾院線筲箕灣新戲院「嘉禾銀河廣場」　開幕優惠成人票價45元

商業 18:00 2021/05/18

分享：

嘉禾院線現已登陸港島東筲箕灣，開設新戲院「嘉禾銀河廣場」

嘉禾院線現已登陸港島東筲箕灣，開設新戲院「嘉禾銀河廣場」，大走親民路線。嘉禾銀河廣場更推出突擊優惠，活動期內成人票價45元。

嘉禾院線的新戲院「嘉禾銀河廣場」共有2個影廳，而每個影廳也設有87個座位，可望為戲迷帶來更多空間，提供多元電影選擇。而開幕選映電影則包括全城引頸而待的《F9狂野時速》、浪漫愛情系列續章《感動她77次》及港島區獨家上映的日本動畫《鳴鳥不飛》。而接力上映更包括迪士尼出品《黑白魔后》、晉身海外多個影展凱旋回歸的港片《遺愛》及《手捲煙》。

開幕選映電影則包括《F9狂野時速》

由5月19日至6月30日，嘉禾銀河廣場推出「開幕突擊優惠」，戲迷於網上或票房購票，成人票價僅需45元，全日制學生票價更只需40元，而長者票價則全天候25元。即日起，到嘉禾銀河廣場登記成為新會員，即可享有豐富迎新禮品，包括嘉禾銀河廣場電影禮券1張及20元購票優惠券2張。名額1000個，先到先得，額滿即止。

【好想去旅行】誠品書店還原五大台灣懷舊場景　集合千件100%台灣直送食品及好物（多圖）

【商場活動】將軍澳中心設屁屁偵探特展　7大展區呈現繪本內容兼有遊戲

【本土情懷】「拾字看城」香港字藝展覽　將軍澳廣場體驗文字工藝、探索香港（多圖）

責任編輯：葉泳珊

相關文章

【好想去旅行】誠品書店還原五大台灣懷舊場景　集合千件100%台灣直送食品及好物（多圖）
今日
【好想去旅行】誠品書店還原五大台灣懷舊場景　集合千件100%台灣直送食品及好物（多圖）
【商場活動】將軍澳中心設屁屁偵探特展　7大展區呈現繪本內容兼有遊戲
今日
【商場活動】將軍澳中心設屁屁偵探特展　7大展區呈現繪本內容兼有遊戲
【熱氣球之旅】《KAWS:HOLIDAY》設42米高熱氣球升空　首次接受加密貨幣付款（多圖）
2021/05/17
【熱氣球之旅】《KAWS:HOLIDAY》設42米高熱氣球升空　首次接受加密貨幣付款（多圖）
【疫市請人】信和集團招聘日提供逾千個職位　本月29日會展舉行
今日
【疫市請人】信和集團招聘日提供逾千個職位　本月29日會展舉行

你可能感興趣

【好想去旅行】誠品書店還原五大台灣懷舊場景　集合千件100%台灣直送食品及好物（多圖）
今日 12:35
【好想去旅行】誠品書店還原五大台灣懷舊場景　集合千件100%台灣直送食品及好物（多圖）
【商場活動】將軍澳中心設屁屁偵探特展　7大展區呈現繪本內容兼有遊戲
今日 15:29
【商場活動】將軍澳中心設屁屁偵探特展　7大展區呈現繪本內容兼有遊戲
【熱氣球之旅】《KAWS:HOLIDAY》設42米高熱氣球升空　首次接受加密貨幣付款（多圖）
12:52 2021/05/17
【熱氣球之旅】《KAWS:HOLIDAY》設42米高熱氣球升空　首次接受加密貨幣付款（多圖）
文娛藝術 愛情 Disney 電影院 電影 筲箕灣

下一篇文章

【疫市營商】Dyson推新甲醛空氣清新機　三大功能更勝上一代（多圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【旅遊氣泡】新加坡疫情反覆　香港、新加坡旅遊氣泡再延期
【旅遊氣泡】新加坡疫情反覆　香港、新加坡旅遊氣泡再延期
【消費優惠】惠而浦網店5月18日至31日開倉　家電低至99元
【消費優惠】惠而浦網店5月18日至31日開倉　家電低至99元
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【薪酬趨勢】打工仔今年人工僅加1.4%為近十年新低　明年仲有無希望？
【薪酬趨勢】打工仔今年人工僅加1.4%為近十年新低　明年仲有無希望？
【工作過勞】世衛：工時過長增加中風、心臟病風險　憂遠程工作令情況惡化
【工作過勞】世衛：工時過長增加中風、心臟病風險　憂遠程工作令情況惡化
【LINE FRIENDS】LINE FRIENDS設POP-UP STORE　5月中登陸apm及希慎廣場
【LINE FRIENDS】LINE FRIENDS設POP-UP STORE　5月中登陸apm及希慎廣場