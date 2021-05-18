【業績│百度】百度首季經調整淨利潤按年增39%至42.97億元人幣　勝預期

▲ 百度首季經調整淨利潤42.97億元人民幣 按年增39%勝預期

百度 （09888） 公布今年首季業績，季內經調整淨利潤達42.97億元（人民幣，下同），按年增長39%；季內營收達281.34億元，按年增長25%，均勝預期。

第二季度預計營收增長14%至25%

百度預計，今年第二季度，若假設百度核心收入同比增長20%至33%，公司第二季度營收將介乎297億至325億元，按年增長14%至25%，該指引未計及收購YY直播的潛在貢獻。

收入增長主要得益於非廣告收入增長

管理層表示，今年首季度核心業務表現強勁，收入同比增長34%，得益於非廣告收入同比增長70%，將繼續大力投資銷售、研發及運營，為AI驅動業務的快速發展提供支持。

Apollo累計L4自動駕駛道路測試里程達620萬英里

智能駕駛方面，旗下自動駕駛平台Apollo累計L4自動駕駛道路測試及模擬測試里程，分別為620萬英里及6億英里；支持信息娛樂的小度車載OS已安裝至逾1500萬輛新汽車內，2021年第一季度的安裝量較上一年增加超過一倍。

昆侖融資後估值達20億美元

公司又公布，旗下晶片部門昆侖，於今年4月份完成第一輪融資，融資後估值達20億美元，昆侖芯片旨在優化 AI工作負荷及完善雲成本結構。

截至今年3月底，百度App的月活躍用戶（MAU）達5.58億，每日登錄用戶超75%；百家號創作者數量達420萬，按年增長40%；智能小程序的MAU達4.16億，智能小程序數量較去年增長74%；託管頁收入佔百度核心業務在線營銷收入35%，而去年同期為21%。

百度今日升2%，收報186.7元，成交5.13億。

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記者：梁安琪