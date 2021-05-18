【業績│百度】李彥宏：未來3年非廣告業務佔比將超過廣告收入 百度首季經調整淨利潤42.97億元人幣勝預期 美股高開4.5%

▲ 百度首季經調整淨利潤42.97億元人民幣 按年增39%勝預期

百度 （09888） 公布今年首季業績，季內經調整淨利潤達42.97億元（人民幣，下同），按年增長39%；季內營收達281.34億元，按年增長25%，均勝預期。

百度美股高開4.5%，最新報193.26美元，升2.2%。

百度董事長兼CEO李彥宏表示，考慮到百度的移動生態已經非常成熟，百度搜索引擎的利潤率相對較高，公司會把這部分的收入，投入到新業務板塊，包括智能雲、智能交通、直播電商等，而公司在AI領域非常有優勢，預計未來3年，非廣告收入佔比將超過廣告收入。

非廣告收入加速增長 AI創新業務成主力

百度今年首季度核心業務表現強勁，收入按年增長34%，得益於非廣告收入按年增長70%，連續第三個季度加速增長，當中AI創新業務成為主要增長動力。而在線營銷收入則達163億元，按年增長27%。

智能交通項目關鍵客戶 主要為內地大城市有關部門

在智能交通方面，李彥宏指，公司現時合作的關鍵客戶，主要是內地大城市的相關部門，雖然目前智能交通項目尚未盈利，但智能交通項目，很容易從一個城市複製至其他城市，相信業務板塊一旦實現盈利，將會有很高的利潤率。

李彥宏又稱，目前智能駕駛業務出現良好的爬坡情況，未來半年至一年，會就該業務大量招聘員工，相信智能駕駛、Robot Taxi等業務都是未來收入的潛在增長點。

確立Apollo商業模式 下半年迎智能駕駛量產高峰

李彥宏昨日發布全員信指，今年下半年Apollo智能駕駛將迎來量產高峰，每個月都會有一款新車上市，未來3至5年預計前裝量產搭載量達100萬台。除此以外，信中亦明確Apollo平台的三種商業模式，除Apollo智能駕駛外，還包括百度造車，以及共享無人車。

Apollo累計L4自動駕駛道路測試里程達620萬英里

智能駕駛方面，旗下自動駕駛平台Apollo累計L4自動駕駛道路測試及模擬測試里程，分別為620萬英里及6億英里；支持信息娛樂的小度車載OS已安裝至逾1500萬輛新汽車內，2021年第一季度的安裝量較上一年增加超過一倍。

第二季度預計營收增長14%至25%

百度預計，今年第二季度，若假設百度核心收入同比增長20%至33%，公司第二季度營收將介乎297億至325億元，按年增長14%至25%，該指引未計及收購YY直播的潛在貢獻。

昆侖融資後估值達20億美元

公司又公布，旗下晶片部門昆侖，於今年4月份完成第一輪融資，融資後估值達20億美元，昆侖芯片旨在優化 AI工作負荷及完善雲成本結構。

截至今年3月底，百度App的月活躍用戶（MAU）達5.58億，每日登錄用戶超75%；百家號創作者數量達420萬，按年增長40%；智能小程序的MAU達4.16億，智能小程序數量較去年增長74%；託管頁收入佔百度核心業務在線營銷收入35%，而去年同期為21%。

百度今日升2%，收報186.7元，成交5.13億。

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記者：梁安琪