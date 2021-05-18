【旅遊氣泡】國泰航空料年底部分國家可恢復跨境旅遊　旅發局未來兩星期推第二輪「賞你遊」

▲ 國泰航空預期，員工及機組人員未來兩年都需要在值勤時配戴面罩。

香港及新加坡「航空旅遊氣泡」二度延期，國泰航空 （00293） 顧客董事羅世民在旅發局舉行的網上旅業簡報會上認為，港星「旅遊氣泡」雖押後啟動，但相信總有成功重啟之日，而綜觀全球各地的疫苗接種率及進展，其中加拿大、英國、美國、澳洲、日本、南韓、新加坡及中國等料最快今年第四季開始可達至群體免疫，預期這些國家及地區有機會於今年底至明年初恢復跨境旅遊。

旅遊氣泡延期，國泰指可全額退款，詳見【下一頁】

羅世民表示，疫苗接種是未來出行旅遊的關鍵，國泰航空目前已有逾八成機師及近五成機組人員打針，預期員工及機組人員未來兩年都需要在值勤時配戴面罩，國泰亦會繼續加強防疫措施。

另外，旅發局將於未來兩星期推出第二輪「賞你遊」活動，並研究再推酒店「Staycation」優惠。九龍倉 （00004） 酒店總裁兼經典旅遊品牌聯盟主席高康琳表示，Staycation對酒店業很重要，令酒店可繼續生存，即使明年邊境開放，酒店業料要到2024年才會回復到疫情前的水平，未來旅客亦會要求具有靈活性及彈性的旅遊行程。

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