  • 31°C
香港時間 : 2021518日 (二) 17:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【旅遊氣泡】國泰航空料年底部分國家可恢復跨境旅遊　旅發局未來兩星期推第二輪「賞你遊」

Hot Talk 17:01 2021/05/18

分享：

國泰航空預期，員工及機組人員未來兩年都需要在值勤時配戴面罩。

香港及新加坡「航空旅遊氣泡」二度延期，國泰航空 （00293） 顧客董事羅世民在旅發局舉行的網上旅業簡報會上認為，港星「旅遊氣泡」雖押後啟動，但相信總有成功重啟之日，而綜觀全球各地的疫苗接種率及進展，其中加拿大、英國、美國、澳洲、日本、南韓、新加坡及中國等料最快今年第四季開始可達至群體免疫，預期這些國家及地區有機會於今年底至明年初恢復跨境旅遊。

旅遊氣泡延期，國泰指可全額退款，詳見【下一頁】

羅世民表示，疫苗接種是未來出行旅遊的關鍵，國泰航空目前已有逾八成機師及近五成機組人員打針，預期員工及機組人員未來兩年都需要在值勤時配戴面罩，國泰亦會繼續加強防疫措施。

另外，旅發局將於未來兩星期推出第二輪「賞你遊」活動，並研究再推酒店「Staycation」優惠。九龍倉 （00004） 酒店總裁兼經典旅遊品牌聯盟主席高康琳表示，Staycation對酒店業很重要，令酒店可繼續生存，即使明年邊境開放，酒店業料要到2024年才會回復到疫情前的水平，未來旅客亦會要求具有靈活性及彈性的旅遊行程。

更多航空相關文章

相關文章：【國泰危機】國泰航空4月客運從去年低基數回升63%、未及疫情前1%　另發6.5億美元債券

相關文章：【國泰危機】國泰航空重整地勤職級「5變4」、有員工指被降級　國泰：增有能力同事晉升機會

港股 疫情 疫苗 旅遊氣泡 旅遊行程 新加坡 航空 國泰航空（00293） 國泰航空 香港

上一篇文章

【盈喜】優品360盈喜料盈利急漲至少5倍　未計保就業都大增、股價創逾1年高

下一篇文章

【配股潮】新華保險遭大股東折讓近6%減持　套現最多22.6億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】京東物流2618次日招股孖展破千億　超購164倍、國際配售已足額（附短片）
【新股IPO】京東物流2618次日招股孖展破千億　超購164倍、國際配售已足額（附短片）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR收市高1%　夜期升43點　北水連續五日流入（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR收市高1%　夜期升43點　北水連續五日流入（不斷更新）
【Bitcoin】馬斯克「單字」回應Tesla賣比特幣分析　累比特幣累插兩成、馬斯克即澄清
【Bitcoin】馬斯克「單字」回應Tesla賣比特幣分析　累比特幣累插兩成、馬斯克即澄清
【新股IPO】京東物流2618今起招股　一手入場費4380元（附短片）
【新股IPO】京東物流2618今起招股　一手入場費4380元（附短片）
【iBond 2021】券商搶iBond客鬥推優惠 送紅酒戲票及藍籌股
【iBond 2021】券商搶iBond客鬥推優惠 送紅酒戲票及藍籌股
【美股期貨】道指期貨回穩升近百點　納指期貨升0.3%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨回穩升近百點　納指期貨升0.3%（不斷更新）