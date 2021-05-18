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【視像會議】Microsoft Teams推免費個人版功能　針對家庭與朋友聯繫

科技 17:05 2021/05/18

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微軟（Microsoft）宣布針對家庭與朋友間聯絡，推出Microsoft Teams的個人化功能，供所有用戶在桌面、手機或網頁版的Microsoft Teams上免費使用，進一步成為用戶重要的溝通及協作平台。

一系列Microsoft Teams功能包括Together Mode、實時 Emoji 、會議 GIFs 以及 Polls等功能，現正於家用版推出，供所有用戶在家使用。

【中小企教室】一文學識如何使用Microsoft Teams

【綫上會議】Microsoft Teams視像會議功能升級　增加會議人數、多項綫上協作功能

【科技抗疫】Microsoft Teams新模式　供NBA球迷虛擬觀賽

Microsoft Teams的個人化功能於今天起正式免費向全球所有用戶推出，用戶如已在工作環境使用Microsoft Teams，只需簡單點擊帳戶設定，即可加入及建立個人帳戶。Microsoft Teams的新用戶則可透過 iOS或Android 裝置及電腦中下載應用程式。

責任編輯：張寶燕

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