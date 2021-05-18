【疫市營商】Dyson推新甲醛空氣清新機　三大功能更勝上一代（多圖）

▲ Dyson推出了新Dyson Purifier空氣清新機系列。（程志遠攝）

港人在疫情之下重視空氣「潔淨」。Dyson進行了一項關於本地空氣清新機消費者應用及態度的調查，發現87%受訪者更關注室內環境潔淨度，85%更注意室內空氣質素。其推出了新Dyson Purifier空氣清新機系列。並將於5月24日起在其線上和線下的零售點，以及電器零售商接受預訂。

新系列設有4個型號，當中具備最多功能的空氣清新機，為三合一甲醛暖風空氣清新機（見表），提供附有風扇、暖風和消除甲醛的功能。其設有白金色和銀金色，惟銀金色預計於6月初上市，並不會在5月有售。

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名稱 二合一空氣清新機 二合一甲醛空氣清新機 三合一暖風空氣清新機 三合一甲醛空氣清新機 功能 風扇 風扇、甲醛偵測及分解 風扇、暖風 風扇、暖風、甲醛偵測及分解 顏色 銀白色、黑鋼色 白金色、銀金色（只限Dyson官網、旗艦店銷售） 銀白色、黑鋼色 白金色、銀金色（只限Dyson官網、旗艦店銷售，預計6月初上市） 價格 4,480元 5,980元 5,480元 6,980元

Dyson發言人稱，新系列的功能有三個賣點：

1）加入偵測甲醛感應器

她解釋，今次新加入只偵測甲醛的感應器。新式固態甲醛偵測技術，採用電化電池，不會乾化。與一般容易乾和變質的凝膠狀感應器不同，較不易老化，並且較不會混淆其他有機化合物（VOCs），能夠提供較穩定和準確的數據。

含有分解甲醛功能的空氣清新機，若顯示綠色，即是在世衛有關空氣質素特別污染物的指引下，該環境的甲醛含量是安全，黃色和紅色則含量較高。其會自動產生較強勁的風，分解環境內的甲醛。

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2）提升過濾性能

含有分解甲醛功能的空氣清新機，第一層過濾微粒子，須定期更換濾網，第二為活性碳。而第三層選擇性催化氧化（SCO）濾網，可消滅甲醛但毋須替換濾網，皆因其會分解甲醛為微量水氣和二氧化碳。

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3）聲響較上一代降噪

二合一空氣清新機及二合一甲醛空氣清新機的噪音，加闊了風口位置，較上一代降低了20%。

記者：馬意文