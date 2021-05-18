【金飾股】摩通籲趁高鎖定利潤 下調呢3隻金飾股評級至「中性」

周大福（01929）昨日（17日）股價創高位後，今日轉跌，收市報12.84元，跌近5%，但年初至今計，股價已升逾3成。摩通發表研究報告指，受惠穩固需求復甦、過去數季比較基數較低以及店鋪積極復業，該行覆蓋的金飾股年初至今累升25%，同期MSCI中國非必需消費品指數則跌15%。不過，該行指，由於增加店舖競爭趨激烈，自7月起比較基數上升，因此下調周大福、六福（00590）、周生生（00116）至「中性」投資評級。

該行重申，金飾股中較偏好周大福，並維持對其長遠增長前景正面看法，然而大部分正面催化劑已於股價上反映，因此預期短期下行風險較大，建議投資者趁高鎖定利潤。該行又指，本港與內地放寬出境限制將利好投資情緒多於基本面，對提振本地零售銷售或未如市場預期，因旅客數量復甦仍需時，而且金飾股已擴大內地業務敞口，將攤薄內地消費者對本港購物需求。

摩通對所覆蓋之金飾股最新投資評級及目標價﹕

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記者：郭秀慧