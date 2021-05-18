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【新股IPO】京東物流2618入場費4380元 招股第二日孖展破千億

股樓投資 18:43 2021/05/18

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京東物流（新上市編號：02618）自本周一（17曰）起至周五（21日）招股，是次在全球發行約6.09億股，招股價介乎39.36元至43.36元，一手100股，每手入場費4380元，集資約264億元；下周五（28日）掛牌；京東物流聯席保薦人為美林、高盛及海通。

踏入招股第二日，綜合多間券商所見，京東物流暫借出超過1,624億元孖展額，其中輝立借出283億元，信誠借出100億元。以公開集資約7.92億元計，相當於超額認購近204倍。

延伸閱讀：同程藝龍首季轉虧為盈 股價大升逾一成 大摩指次季指引超市場預期

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京東物流是次上市引入7個基石投資者，當中包括軟銀、淡馬錫、Tiger Global、中國國有企業結構調整基金、中國誠通投資、黑石、Matthews Funds及Oaktree等，合共認購15.29億美元股份。

此外，京東物流是次集資所得，其中55%將用於在未來12個月至36個月將用於升級和擴展其物流網絡；20%用於開發與供應鏈解決方案和物流服務相關的先進技術；15%用於擴展其解決方案的廣度與深度；餘下10%用於一般公司用途及滿足營運資金需求。

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記者：張以正

港股 京東物流（02618） IPO

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