【業績】偉易達全年多賺21%至2.3億美元歷史新高　派末期息74美仙增一倍、管理層預期新財年毛利受壓（第二版）

▲ 【業績】偉易達全年多賺21%至2.3億美元歷史新高 派末期息74美仙增一倍

偉易達 （00303） 公布全年業績，偉易達公司股東應佔溢利增加21.1%，至2.3億美元，至歷史新高，每股基本盈利增21%至91.6美仙，派末期息74美仙，按年增長一倍，全年共派91美仙，按年升71.7%。偉易達股價績前升1.1%，收報69元。

集團表示，儘管上半年全球供應鏈受阻，以及第四季半導體及其他電子零件的供應短缺加劇，集團仍然錄得正面業績。

原材料價格持續上漲 新一財年毛利率將受壓

偉易達首席財務總監唐嘉紅在業績會議上表示，因與電子產品有關的原材料價格有雙位數的上漲，再加上航運堵塞令運費上升，預期新一財年公司的毛利率將會受壓。

唐嘉紅又指，目前暫未能預期原材料價格上漲的問題何時能夠完結，公司會盡量用其他零件取代短缺零件，以減低風險，另外下半年新推出的產品亦會加價。

推可持續產品成本上漲 對該市場前景感樂觀

因應可持續發展，偉易達決定推出，使用植物提煉的塑膠物料，或木材等原料製造的玩具產品，執行董事兼集團總裁彭景輝表示，環保原材料價格，較石油提煉的塑膠貴得多，新推出的產品會提高價格，但仍然不能補足原材料造價上升。不過因可持續是公司發展方向，相信未來隨著更多環保原材料供應商以及品牌加入，市場生態會變得更好，對該市場的前景感到樂觀。

去年全年收入增9.5% 網上銷售增長強勁

期內，偉易達收入按年增9.5%至23.7億美元，北美洲、歐洲及亞太區銷售額均上升，抵銷了其他地區的銷售額跌幅。新冠肺炎疫情對集團產品需求帶來正面影響，當中不少產品是為支援在家工作的成人和花更多時間在家學習及玩耍的兒童而設。網上銷售額的增長尤其強勁，對集團收入的佔比增至15.2%。

毛利率維持於30.6%。毛利率低於預期，是由於材料價格於財政年度第四季顯著上升、產品組合改變、運費上升和直接勞工成本增加所致，抵銷生產支出跌幅和生產力的進一步改善。

晶片短缺令交貨時間延長 部分訂單未能如期交付

集團指，於2022財政年度的收入難以預測。所有產品線的訂單情況均甚為穩健，惟全球物料供應的不穩定狀況，可能影響集團迎合需求的能力。目前，全球電子零件短缺情況普遍，特別是半導體和LCD（液晶顯示器）屏幕。晶圓代工半導體製造商難以應付大幅增加的需求，不僅交貨時間大大延長，履行訂單的情況亦不確定。儘管與供應商有着長期關係，並得到他們全力支持，但是集團部份已確認的訂單仍未能如期交付。

（第二版更新管理層回應）

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責任編輯︰梁浩碩、梁安琪