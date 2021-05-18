【轉工抉擇】老闆建議合約轉長工 還能升職加薪 應否改變離職打算？

轉工大多數都是因為人事、薪酬不合，但如果在找新工作的途中上司決定轉合約，又升職的話，應該如何是好？近日有網民於網上討論區發文，指老闆突然決定讓他升職，但自己其實在找新工作，詢問大家如何是好。

網民經歷：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

大部分人都覺得樓主應該先留下來，升了職才找新工作。因為將來面試時可以當成資本，說舊公司本來是合約制，但後來轉了長工還升了職，這是有能力的證明。不過與此同時，升職也不能馬上辭職，要留一定的時間證明自己真的有能力勝任。

【移民趨勢】港人移民不賣樓 儲蓄及加按成資金來源 美聯移民：港人移民意欲高位回落 賣樓移民對樓市影響微【下一頁】

另外，有網民覺得應先考慮工資，如果老闆加的月薪是樓主的心理價就留下來工作。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷