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【大行報告】中信証券維持互聯網板塊「強於大市」評級　關注大幅回調後投資機會　推薦7大科技股

股樓投資 17:05 2021/05/18

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中信証券發表報告指，2021年2月至今，互聯網板塊大幅回調，之前的較高估值水平得到消化，各公司未來業績仍然有望保持良好增長。在公司業績支撐和未來反壟斷政策等不確定性因素消化下，龍頭互聯網公司有望迎來底部反轉機會。因此，該行建議關注互聯網板塊在前期大幅回調後的投資機會，維持互聯網板塊「強於大市」評級。

2021年2月以來，互聯網板塊受反壟斷政策、估值回調等因素影響，板塊表現經歷了大幅度回調，恒生科技指數距2月份高點回調近45%，而龍頭互聯網公司也分別經歷20%至40%左右幅度的股價回調。

惟以騰訊（00700）、網易（09999）、嗶哩嗶哩（09626）等為代表的龍頭互聯網公司的業績基本面未發生明顯變化；同時隨着公司股價已經調整至相對較低水平，該行認為龍頭互聯網公司有望迎來底部反轉的機會。

中信証券建議關注7大科技股：

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撰文 : 周兆邦

騰訊控股（00700） 港股

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