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【華融債券】整改時間表未有定案 華融債券持有人難取得全額本金？

股樓投資 16:43 2021/05/18

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外媒報道，中國華融 （02799） 整改計劃仍然在初步階段，暫時未有全面整改的時間表，但中國政府決意不會讓中外債券持有人得到本金的全部。中央傾向向重組後的公司注入部分資金，但金額並不足以償還所有債券。

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報道又指，中國華融已與國有大型商業銀行達成融資協議，確保其至少在8月底前都有足夠資金償還到期債券。根據彭博的數據，8月底前華融及旗下子公司將有28.3億美元的境內外債券到期，另外尚有超過200億美元未償還海外債務。早前華融未能在3月底公布去年業績，令其離岸美元債急跌。有報道指公司目標在8月底前公布業績。

中國華融 （02799） 股票至今仍然停牌。

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 債券 股票 銀行 停牌 中國華融（02799）

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