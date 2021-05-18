【大行點睇】8大中資收息股 最新大行評級及目標價一覽

中資股季度業期快近尾聲，加上北水仍欠活躍，港股現階段繼續缺乏方向，令收息股成為目前市況下的一個合適選擇。繼較早前向大家推介6隻本地收息股，投資組今次再向讀者推介8隻中資收息股。和本地收息股比較，中資收息股雖多了一重匯率風險，然而這類股份的業務環顧全國層面，都屬大型規模，競爭力處於前列的一群。個別股份供應的電訊、房屋等，都屬居民生活不能缺少的剛需消費品，盈利及派息紀錄俱較穩定。

【大行點睇】6大本地收息股 最新大行評級及目標價一覽 詳情請看【下一頁】

建行(00939)最新評級和目標價一覽：

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工行(01398)最新評級和目標價一覽：

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中行(03988)最新評級和目標價一覽：

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中移動(00941)最新評級和目標價一覽：

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中電信(00728)最新評級和目標價一覽：

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中石油(00857)最新評級和目標價一覽：

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華潤置地(01109)最新評級和目標價一覽：

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萬科(02202)最新評級和目標價一覽：

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[異動股] 中移動落實A股上市 擬發行不超過9.65億股 半日升近4% 詳情請看【下一頁】

當中，兩大內地電訊股中移動(00941)和中電信(00728)都計劃回歸A股上市。由於兩企集資規模相信逾百億元人民幣計，今次回A有助它們拓展5G業的同時，也取得充足資本維持穩定派息。

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