【有相睇】樂湖居裝修雅致又望靚景　買家一睇鍾情　即場拍板斥705萬入市

二手市場旺，藍籌屋苑屢錄成交。天水圍嘉湖山莊向來受區內外各類買家歡迎，當中最近西鐵站及商場的樂湖居更是受人追捧。中原地產天水圍高級區域營業經理馬斯力表示，嘉湖山莊近日成交步伐一直加快，本月累錄34宗成交。

最近成交的嘉湖山莊1期樂湖居13座高層B室，實用面積633平方呎，三房套房間隔。業主開價708萬元，見買家具誠意，減價3萬元，以705萬元沽出，實用呎價11,137元。

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代理指，買家為區內換樓客，心儀樂湖居生活配套最方便，而上址裝修雅致，向東南，一睇即中，即場議價入市。原業主則於2016年4月以425萬元買入單位，持貨5年沽出單位，帳面獲利280萬元或66%。

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