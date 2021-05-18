【坡元定期存款】港星航空氣泡泡湯 坡元存款先賺息有計

▲ 港星旅遊氣泡再泡湯，手持坡元閒資可先賺息。

本港及新加坡航空旅遊氣泡又再泡湯，無法於5月26日啟動，港星兩地暫擬於6月15日再作磋商。若忍足逾一年的探親客及商務人士，早作準備兌換了坡元，不妨趁有星洲銀行提供定期存款，息率跟儲蓄利率看齊而先賺息，冀幫補旅費。本來星港旅遊氣泡可於下周三（26日）重啟，據悉不少航班在商務及探親客等撲飛下，更一票難求，網民更指國泰（00293）機票價格已炒高至逾萬元，而東瀛遊等旅遊業議會人士亦向媒體表示，擬於暑假旺季籌辦新加坡旅遊團，若機位仍緊張，團費有可能較疫前貴逾倍。

港星旅遊氣泡再度延期【下一頁】

若港人擬往星洲，要是兩地暑假再復飛，暫難望旅費會平過疫前，既然機票價格及團費無得慳，權宜之計，唯有多留意坡元滙價走勢，以便在「滙水」上吼位，冀炒底執平貨，省滙兌成本幫補旅費。兩名中美專家對坡元有把脈，而銀行亦有提供坡元定期存款息，華僑永亨的活期息及3個月定存齊亨0.01厘年息，論及高息王，大新（02356）一年存息有0.15厘。

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花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管黃栢寧回應本報查詢指，坡元兌美元滙價3個月內料為1.33，6個月至12個月為1.31，今年底目標1.31。

至於另一中資名家預測坡元滙價的前景，中信銀行（國際）經濟師李業勤博士指，新加坡財金要員曾在4月份的貨幣政策聲明中，新加坡金融管理局維持其貨幣政策參數不變。因此，他認為新加坡元兌美元滙價將大致平穩，持續窄幅波動，預計已見今年低位、即今年初約1.318，最高則可見1.368，而年底目標約為1.35左右。

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記者:曾桂芬 責任編輯:梁智豪