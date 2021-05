不忿仔女只分近億身家 Bill Gates老婆請信託律師爭產

微軟共同創辦人蓋茨(Bill Gates)早前宣布與太太梅琳達離婚。Bill Gates身家豐厚,但他曾透露只留給子女每人1,000萬美元(約7,800萬港元)。美媒披露Bill Gates夫婦離婚文件,發現梅琳達聘請頂尖信託遺產律師,專家料梅琳達有意為子女向Bill Gates爭取更多財產。

根據《福布斯》(Forbes)的報道,Bill Gates為全球第四大富豪,身家達到1,305億美元。Bill Gates與梅琳達(Melinda Gates)婚後育有兩女一子,包括25歲的長女Jennifer、21歲的兒子Rory和18歲的幼女Phoebe。

《紐約郵報》旗下媒體《Page Six》報道,梅琳達已委託頂尖信託遺產律師羅伯特·科恩(Robert Cohen)處理她與Bill Gates的離婚案。

據悉,羅伯特·科恩所屬的律師事務所專為名人打官司,包括前紐約市長兼富豪彭博(Mike Bloomberg)、美國前總統特朗普(Donald Trump)首任妻子伊萬娜(Ivana)都是客戶。

知名離婚律師哈里特·科恩(Harriet Cohen)與斯泰恩(Martha Stine)都認為,Bill Gates與梅琳達離婚文件上出現信託遺產律師名字,是極不尋常的事,反映梅琳達對財產分配的態度或與Bill Gates不一樣。

哈里特·科恩表示:

我們看到一個母親為保護子女而決定離婚,她就像所有普通女人一樣,只想保護子女。

(We see divorces for the reason that the mother wants to protect the children. She may be like every other woman … protecting her children.)