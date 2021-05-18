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不忿仔女僅分近億身家 Bill Gates老婆請信託律師爭產

環球社會熱點 17:09 2021/05/18

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美媒披露Bill Gates夫婦離婚文件，發現梅琳達聘請頂尖信託遺產律師，專家料梅琳達有意為子女向Bill Gates爭取更多財產。

微軟共同創辦人蓋茨（Bill Gates）早前宣布與太太梅琳達離婚。Bill Gates身家豐厚，但他曾透露只留給子女每人1,000萬美元（約7,800萬港元）。美媒披露Bill Gates夫婦離婚文件，發現梅琳達聘請頂尖信託遺產律師，專家料梅琳達有意為子女向Bill Gates爭取更多財產。

瀏覽Bill Gates夫婦名下資產

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傳Bill Gates搵淫媒富豪避老婆 曾大吐婚姻苦水 【下一頁】

根據《福布斯》（Forbes）的報道，Bill Gates為全球第四大富豪，身家達到1,305億美元。Bill Gates與梅琳達（Melinda Gates）婚後育有兩女一子，包括25歲的長女Jennifer、21歲的兒子Rory和18歲的幼女Phoebe。

《紐約郵報》旗下媒體《Page Six》報道，梅琳達已委託頂尖信託遺產律師羅伯特·科恩（Robert Cohen）處理她與Bill Gates的離婚案。

據悉，羅伯特·科恩所屬的律師事務所專為名人打官司，包括前紐約市長兼富豪彭博（Mike Bloomberg）、美國前總統特朗普（Donald Trump）首任妻子伊萬娜（Ivana）都是客戶。

知名離婚律師哈里特·科恩（Harriet Cohen）與斯泰恩（Martha Stine）都認為，Bill Gates與梅琳達離婚文件上出現信託遺產律師名字，是極不尋常的事，反映梅琳達對財產分配的態度或與Bill Gates不一樣。

前員工爆Bill Gates夫婦早分居 慈善基金亦分家 【下一頁】

哈里特·科恩表示：

我們看到一個母親為保護子女而決定離婚，她就像所有普通女人一樣，只想保護子女。

（We see divorces for the reason that the mother wants to protect the children. She may be like every other woman … protecting her children.）

哈里特·科恩表示，Bill Gates離婚前表明每名子女只會獲1,000萬美元身家，但自宣布離婚後，梅琳達已擁有控制權。她認為梅琳達可能本身並不同意Bill Gates的想法，希望子女可分得更多財產。

根據離婚文件，梅琳達透露已與Bill Gates簽分居協議。《Page Six》引述消息人士指，如雙方在協議中無列明繼承遺產範圍，其中一方可更改子女繼承遺產比例。

責任編輯：鄭錦玲

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