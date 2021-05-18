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【買樓理財】97年買居屋　其後遇亞洲金融風暴　持貨至今勁賺2.6倍

股樓投資 16:52 2021/05/18

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樓市愈來愈旺，買家擔心遲買更貴，紛紛加快入市。與此同時，近期多了長情業主沽貨賣樓。利嘉閣梁錦機說，觀塘曉麗苑曉安閣中層16室，實用面積647平方呎，三房間隔，外望樓景。近日獲綠表人士以500萬元承接自用，實用呎價約7,728元。據悉，原業主於1997年4月，以約137.81萬元（未補地價）購入上述單位，現帳面賺約362.19萬元，物業期內升值約2.6倍。 

【大行報告】大摩料失業率已見頂　維持今年樓價升3%預測　首選三大發展商【下一頁

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曉麗苑位於觀塘秀茂坪曉光街，處於秀茂坪邨及聯合醫院之間，於1997年入伙，建有8座住宅大廈，屬和諧式設計，每層16伙，提供4,864伙。曉麗苑地勢較高，四周環境清靜，設購物中心及停車場。交通方面，住戶出入主要靠小巴、巴士。 

梁錦機說，上述為曉麗苑本月首宗二手成交，屋苑現時約有30個單位放售，最低入場價由510萬元起。 

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撰文 : 黃卓賢

居屋 曉麗苑 觀塘 利嘉閣

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