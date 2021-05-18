【大行點睇】國際航運企業對前景樂觀 摩通大幅提高中遠海控目標價五成

摩通發表報告，指中遠海控 （01919） 公布首季業績後股價持續跑贏，雖然估計短期內累積龐大升幅後，或有部分投資者鎖定盈利，但仍然看好整個航運板塊的基本面，雖然美國碼頭擠塞的情況已見緩和，但今明兩年需求仍然強勁，而且供應緊張。

摩通對公司同業包括國際公司馬士基及Hapag-Lloyd的最新指引，看法亦偏正面，前者特別指出預計行業需求增長將延續至今年第四季，而兩間航企亦提及近期跨太平洋合約談判的結果理想。摩通提高中遠海控的盈利預測，對中遠海控H股的目標價更大幅提高一半，由16元升至24元，評級維持「增持」。

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