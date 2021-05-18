拜登先賣以色列7.35億美元武器 再促以巴停火

以巴衝突未見緩和跡象，美國總統拜登周一（17日）致電以色列總理內塔尼亞胡，向對方表明支持以色列與哈馬斯停火，避免以巴衝突升級。然而，以巴衝突發生前周，拜登政府卻批准向以色列出售7.35億美元武器，導致有不少民主黨員質疑，拜登是否公開支持及協助以色列。

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拜登周一再次致電內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu），呼籲以色列與哈馬斯停火，以及傷及平民。拜登較早前亦表示，美國將盡全力支持以色列，但強調必須恢復長期和平。雖然拜登希望雙方衝突能盡早結束，但直指以色列有權捍衛國土安全。

內塔尼亞胡同日向以色列人民表示，已命令軍隊繼續全力打撃控制加沙地帶的哈馬斯，對抗恐怖主義。他並補充指，相信突襲行動將花費一段時間。

不過，據《華盛頓郵報》引述3名國會消息人士透露，拜登政府早於本月5日通知國會，計劃向以色列出售7.35億美元（約57.2億港元）武器。國會議員有15日時間商議，可運用不具約束力的否決決議，反對武器出售。但由於離最終決議時間不足4日，國會無法透過上述方案提出反對。

但眾議院外交事務委員會主席米克斯（Gregory Meeks）周一與眾議院民主黨人召開視像緊急會議，討論向以色列出售武器等事宜。消息人士指，米克斯當時於會上表示，並未知悉國務院批准向以色列售賣軍火。

不少眾議院外交事務委員會的民主黨成員對拜登政府舉措表達憂慮。有成員於當日發表聲明，指拜登在缺乏審查及監督下，向以色列提供武器，無疑間接助長當地衝突持續。成員續指，若國會通過出售武器予以色列，等於替以巴衝突升級開綠燈，並破壞任何嘗試促成停火的協議。

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據悉，美國擬向以色列出售的7.35億美元武器中，包括聯合直接攻擊彈藥（JDAMS），可以精確瞄準攻擊目標，減少誤擊平民。以色列過往亦有購買同樣武器，同時聲稱在加沙空襲中使用精準定位武器，避免誤傷平民。此外，出售的武器亦有以色列用以攻擊巴勒斯坦的GBU-39小口徑炸彈。

責任編輯：郭麗明