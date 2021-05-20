【網易業績】網易首季經調整純利增2成勝預期 《哈利波特：魔法覺醒》料下半年推出、績後股價升半成

▲ 網易今日收市後公佈首季度業績，績前升0.7%。

網易 （09999） 收市後公佈季績，上季收入為205億元（人民幣，下同），按年增加20%； 非公認會計準則純利為51億元，按年增長21%，勝市場預期。網易美股收市升3.5%，收報108.61美元。網易港股績後逆市升5%，高見175元，成交3.2億元。

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市場早前預期，網易上季收入按年增長19%至202.5億元，Non-GAAP（非通用會計準則）盈利為42.53億元，按年升1%。

網易首季的在線遊戲服務淨收入創歷史新高，按年增加11%至150億元；有道淨收入為13億元，按年增加148%；創新及其他業務淨收入則按年增長4成至42億元。

網易創辦人、首席執行官丁磊表示，上季旗艦遊戲保持旺盛的生命力，同時集團不斷推出各種新遊戲，產品矩陣進一步豐富，接下來將面向全球市場推出更多令人心動的新作，有信心進一步提高網易遊戲的國際影響力。

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首席財務官楊昭烜表示，《哈利波特：魔法覺醒》、《The Lord of the Rings： Rise to War》、《暗黑破壞神®：不朽™》等大部分遊戲已經獲得版號，預計多數會在下半年推出，網易遊戲周四（5月20日）將舉行綫上發布會，屆時會有更多相關資訊。

內地莉莉絲、米哈遊等新興遊戲廠商近年冒起，丁磊稱，這些公司的存在以及推出的優質作品，說明中國網絡遊戲創新環境不錯，「百家爭鳴、百花齊放」。他續指，對新一代公司成長感到開心，網易自己則應積極進取，超越過去的成績。

有道學習服務和學習產品業務方面，上季運營效率顯著提高，毛利率達57.3%，是其自2019年10月上市以來的最高水平。網易董事會批准2021年首季股利為每股0.06美元（每股美國存託股0.3美元），按年增加29%。

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記者：陳健婷