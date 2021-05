【網易業績】網易首季經調整純利增2成勝預期 《哈利波特：魔法覺醒》料下半年推出

▲ 網易今日收市後公佈首季度業績,績前升0.7%。

網易 (09999) 收市後公佈季績,上季收入為205億元(人民幣,下同),按年增加20%; 非公認會計準則純利為51億元,按年增長21%,勝市場預期。網易美股盤前升逾3%。網易港股績前收報165元,升0.7%,成交額2.5億元。

市場早前預期,網易上季收入按年增長19%至202.5億元,Non-GAAP(非通用會計準則)盈利為42.53億元,按年升1%。

網易首季的在線遊戲服務淨收入創歷史新高,按年增加11%至150億元;有道淨收入為13億元,按年增加148%;創新及其他業務淨收入則按年增長4成至42億元。

網易創辦人、首席執行官丁磊表示,上季旗艦遊戲保持旺盛的生命力,同時集團不斷推出各種新遊戲,產品矩陣進一步豐富,接下來將面向全球市場推出更多令人心動的新作,有信心進一步提高網易遊戲的國際影響力。

首席財務官楊朝軒表示,《哈利波特:魔法覺醒》、《The Lord of the Rings: Rise to War》、《暗黑破壞神®:不朽™》等大部分遊戲已經獲得版號,預計多數會在下半年推出,網易遊戲周四(5月20日)將舉行綫上發布會,屆時會有更多相關資訊。

內地莉莉絲、米哈遊等新興遊戲廠商近年冒起,丁磊稱,這些公司的存在以及推出的優質作品,說明中國網絡遊戲創新環境不錯,「百家爭鳴、百花齊放」。他續指,對新一代公司成長感到開心,網易自己則應積極進取,超越過去的成績。

有道學習服務和學習產品業務方面,上季運營效率顯著提高,毛利率達57.3%,是其自2019年10月上市以來的最高水平。網易董事會批准2021年首季股利為每股0.06美元(每股美國存託股0.3美元),按年增加29%。

記者:陳健婷