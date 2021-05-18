  • 31°C
香港時間 : 2021518日 (二) 16:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】大摩看好中石油前景 料未來15日股價跑贏同業 機率達80%以上

股樓投資 16:15 2021/05/18

分享：

受惠油價上升，三桶油今日造好，其中中石油（00857）更獲多間大行唱好，股價破頂，並以接近全日最高位收市，報3.29元，升4.8%。大摩發表研究報告指，中石油股價會於未來15日上升，機率達80%以上跑贏同業，因此予其「增持」評級，目標價4.35元，與現價計，潛在升幅仍有逾3成。

該行指，中國政府公布將會對部分成品油徵收進口環節消費稅，油產品的零售價格將會上升，料有助提升國企煉油利潤。

大行予中石油投資評級及目標價﹕

    點擊圖片放大
    +6
    +5

另外，瑞銀發表研究報告指，中石油股價自去年11月低位反彈約40%，但股價未能跟隨油價恢復至疫情前水平，而公司今年盈利復甦良好，因在較高的石油生產成本下，公司為原油價格提供了強大的運營槓桿。該行指，基於中石油首季業績遠勝預期，將其今年度盈利預測上調42%，預計公司盈利將上漲2.85倍，預期公司將會交出自2014年後最好盈利表現的一年，因此維持「買入」評級，目標價由3.6元上調至3.9元。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

中國石油股份（00857） 增持 石油 經濟 買入 目標價

上一篇文章

續引用收回土地條例開拓房屋用地 林鄭：土地供應策略不存在快或慢之評估

下一篇文章

【買樓理財】將軍澳廣場「沙士貨」變樓王　業主「低買高賣」賺逾千萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【樓市現象】天賦海灣四房雙套3,000萬易手　業主持貨9年帳面僅賺6萬元
【樓市現象】天賦海灣四房雙套3,000萬易手　業主持貨9年帳面僅賺6萬元
【裝修熱話】又係朋友介紹中伏 戶主新入伙公屋 訂造傢俬錯晒位 廁所櫃迫到熱水爐都放唔落
【裝修熱話】又係朋友介紹中伏 戶主新入伙公屋 訂造傢俬錯晒位 廁所櫃迫到熱水爐都放唔落
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【欲哭無淚】難得抽中竟棄購　黃竹坑站晉環兩買家撻訂　其中一位失逾百萬訂金
【欲哭無淚】難得抽中竟棄購　黃竹坑站晉環兩買家撻訂　其中一位失逾百萬訂金
【樓市現象】一次過交半年租　本來可安居　怎料業主撻租轉賣！
【樓市現象】一次過交半年租　本來可安居　怎料業主撻租轉賣！