【大行點睇】大摩看好中石油前景 料未來15日股價跑贏同業 機率達80%以上

受惠油價上升，三桶油今日造好，其中中石油（00857）更獲多間大行唱好，股價破頂，並以接近全日最高位收市，報3.29元，升4.8%。大摩發表研究報告指，中石油股價會於未來15日上升，機率達80%以上跑贏同業，因此予其「增持」評級，目標價4.35元，與現價計，潛在升幅仍有逾3成。

該行指，中國政府公布將會對部分成品油徵收進口環節消費稅，油產品的零售價格將會上升，料有助提升國企煉油利潤。

大行予中石油投資評級及目標價﹕

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另外，瑞銀發表研究報告指，中石油股價自去年11月低位反彈約40%，但股價未能跟隨油價恢復至疫情前水平，而公司今年盈利復甦良好，因在較高的石油生產成本下，公司為原油價格提供了強大的運營槓桿。該行指，基於中石油首季業績遠勝預期，將其今年度盈利預測上調42%，預計公司盈利將上漲2.85倍，預期公司將會交出自2014年後最好盈利表現的一年，因此維持「買入」評級，目標價由3.6元上調至3.9元。

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記者：郭秀慧