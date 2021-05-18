【樓市熱話】情侶共月入3.9萬 擁180萬首期 尋600萬內單位 3選1點揀好？

一人買樓要考慮的事比兩人買樓的更要少，因為不需要配合別人。但基本上要考慮的預算、地理位置也是一樣。近日有網民於網上討論區發文，指自己準備和女朋友買樓，詢問大家有什麼選擇。

網民經歷：

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有網民回應20萬雜費未必夠用，因為中介的佣金也要6萬，600萬樓稅要18萬，律師樓也要一萬。而且考慮到樓主的上班地點，他覺得三個選擇都不算太好，要選的話是淘大。至於樓主認為不能換樓，有人就覺得沙田市中心和淘大的條件一定能樓換樓。

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不過各方網民的建議大多數都是讓樓主慢慢選，因為他們覺得樓主的要求多，範圍大。這種情況要樓主出去自己親身看樓才知道適不適合。而且可以多儲一會錢再考慮買樓，月入若四萬又供樓，只怕將來很辛苦。

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責任編輯：張瑋婷