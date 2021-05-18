【疫市請人】信和集團招聘日提供逾千個職位　本月29日會展舉行

▲ 信和集團將於5月29日於會展舉行招聘日

信和集團將於5月29日於會展舉行信和集團招聘日（Sino Group Career Day），提供約1000個職位，當中有3成適合年輕人及應屆畢業生。

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今次招聘日所提供的職位涵蓋信和集團各業務範疇，包括物業發展、物業管理服務、酒店款待業、創新科技、可持續發展及其他相關範疇。當中約3成適合年輕人申請，包括為有意投身房地產、酒店或物業管理行業的大學生而設的「信和實習計劃」。應屆畢業生亦可申請為期20個月的「管理培訓生計劃」。

▲ 是次招聘日還提供來自集團各個業務範疇的就業機會，適合具有不同背景、經驗和學歷的求職者。

信和集團旗下位於香港南區的香港富麗敦海洋公園酒店，將成為本港首間可持續發展的臨海豪華度假酒店。目前項目仍有待完工，但集團亦於招聘人招募人才加入開業團隊。酒店將會成立「Fun Desk」負責構思及設計獨特有趣的活動和計劃，為賓客帶來充滿樂趣和難忘的體驗。「Fun Desk」分為「冒險探索」、「自然保育」和「文化傳承」專責團隊，聘請職位包括「自然保育大使」、「文化傳承大使」，以及為賓客策劃刺激精彩旅程的「冒險探索大使」。

是次招聘日適合具有不同背景、經驗和學歷的求職者，更增設不少針對數碼及創新科技、可持續發展等相關職位。信和集團副主席黃永光指，是次招聘活動將配合集團的企業文化及業務發展方向，增設更多相關專責職位，以吸納人才。集團又會透過推展項目，讓年輕人把握大灣區發展的機遇。不過參加者需要預先網上登記出席，有關活動詳情可瀏覽網站https://careerday2021.sino.com 。

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責任編輯：葉泳珊