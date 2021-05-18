續引用收回土地條例開拓房屋用地 林鄭：土地供應策略不存在快或慢之評估

發展局上周公布，將根據《收回土地條例》收回粉嶺及元朗3組私人土地，作資助房屋用途。行政長官林鄭月娥今出席行政會議前回應提問，表示引用《收回土地條例》收回私有土地是破格舉措，發展局推行這項工作前花費大量時間篩選符合條件的土地和研究徵地理據。她認為既然工作已展開，政府會繼續運用這項法律手段，開拓更多房屋用地。

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林鄭月娥今日出席行政會議前會見傳媒，被問及引用條例徵地的速度是否太慢。她回應指，每一屆政府在土地供應方面會採取不同策略，有時當屆政府喜歡用一個被形容為「揼石仔」的方法，逐塊逐塊土地研究；本屆政府則認為要為長遠謀劃，開拓新的土地，而非只更改單幅土地的用途，此舉不但會引起享用原有用途的市民反對，而且最終也會面對沒有土地的結果。

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她又提到，各屆政府策略不同，效果有別，但並不存在快或慢的簡單評估，最終是要看成效，而土地供應的成效往往並非一蹴而就，因為需要一段很長的時間開拓土地，所以單看某一個日子或某一個供應數字而作出結論，往往都是有偏頗。



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責任編輯：陳楚琨