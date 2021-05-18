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【北水ETF】港科技股乏北水仍彈升 南下科指ETF新品種續來

Hot Talk 15:57 2021/05/18

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今天雖乏北水，但科技股續反彈，市場憧憬更多科指ETF南下。

乘內地股市回暖，本周公募基金又再蜂湧出台，逾40隻排隊開賣，令5月至今約有67隻新產品搶閘吸金。科技股續為主戰場，憧憬香港為新經濟股的橋頭堡，近日至少有9隻相近的主題基金獲亮綠燈，伺機加入大混戰。另方面，剛過關的首批9隻REITS，內媒指合計募集金額約300億元人民幣，亦密謀鬥快上架搶頭啖湯，市傳6月中將出閘。而業界瞄準港股科技股的投資機遇 ，三類ETF齊獲批。

內地搶推科指ETF【下一頁

內地媒體引述業界指，科技是第一生產力，科技股是最被看好的投資領域之一。基金公司也在搶地盤，積極布局科技類交易型開放式指數基金（ETF），港股更是一個被集中挖掘的市場。正當首批恒生科技ETF尚在發行之中，又有三類布局香港科技股的ETF拿到了批文，包括：（1）中證港股通科技ETF，鵬華、景順長城、華泰柏瑞、國泰、海富通各有一隻產品獲批；（2）恒生港股通中國科技ETF，平安、銀華拿到批文；（3）另一過關是中證香港科技ETF(QDII），剛放行產品來自招商和南方基金。這些產品多是去年6月至9月間上報，受理時間均為今年的3月16日。

基金指，中證港股通科技ETF及恒生港股通中國科技ETF有望在上交所上市，中證香港科技ETF或將在深交所上市。

此次獲批ETF跟蹤的都是香港科技股指數，在編制上三類指數存在一些差異。恒生科技指數是恒指公司編製的科技指數，現已推出該指數的股指期貨，恒生科技指數也是恒生指數公司三大旗艦指數之一（另外兩個指數為恒生指數、恒生國企指數）。恒生科技指數主要成分股中有阿里巴巴（09988）、小米集團（01810）、美團（03690）、騰訊控股（00700）、京東健康（06618）等。

南方東英推恒生指數ETF【下一頁

上述基金公司人士說，中證指數編製的投資香港市場的科技指數有兩個，中證港股通科技指數的投資範圍在港股通範圍內，而中證香港科技指數可以超出港股通範疇，一些沒有QDII額度的基金公司會傾向於布局中證港股通科技指數。

中證港股通科技指數的主要成分股包括藥明生物（02269）、騰訊控股、美團、小米集團等。中證香港科技指數主要成份股包括阿里巴巴、小米集團、騰訊控股、快手（01024）、美團等。

相關文章：【北水基金】騰訊市值蒸發萬億 累北水基金表現大跌

【北水基金】中金指1300北水基金可買港股 總規模5200億

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

快手—W（01024） 小米集團－W（01810） 美團－W（03690） 騰訊控股（00700） 阿里巴巴－SW（09988） 北水流入 港股通 港股 ETF產品 ETF

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