【薪酬趨勢】公務員薪酬趨勢淨指標均為負數 料各階層需減薪0.68%至2.04%

港府今日（18日）公布薪酬趨勢調查結果，在扣除遞增薪額開支比率後，整體趨勢凈指標均為負數，意味著公務員或面臨減薪情況。

據調查結果顯示，薪酬趨勢淨指標分別為，高層公務員負2.04%、中層負0.54%、低層負0.68%；委員會下周將再開會討論，實際薪酬調整幅度亦要由行政長官會同行政會議決定。

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發言人說：「行政長官會同行政會議會按既定的年度公務員薪酬調整機制，在決定年度公務員薪酬調整時，全盤考慮所有相關因素，包括從『薪酬趨勢總指標』計算出來的『薪酬趨勢淨指標』、香港經濟狀況、政府的財政狀況、生活費用的變動、職方對薪酬調整的要求，以及公務員士氣。」

調查結果反映113間參與調查的公司的14.5 544萬名僱員，在2020年4月2日至2021年4月1日的12個月期間薪酬的變動。這些公司當中包括83間規模較大的公司），以及30間規模較小的公司。這些公司是在所屬行業中被視為具代表性而又被普遍認為是穩健良好的僱主，並有一套合理和有系統的薪金管理方法。

調查委員會委員現正詳細研究薪酬趨勢調查報告，視乎討論及分析結果，並將於本月26日舉行會議審核及考慮確認調查結果。

2021年薪酬趨勢調查初步結果：

基本薪金指標 + 額外酬金指標 = 薪酬趨勢總指標 低層薪金級別

（月薪低於24,070元） ： 1.67% + -1.19% = 0.48% 中層薪金級別

（月薪24,070元至73,775元） ： 2.03% + -1.54% = 0.49% 高層薪金級別

（月薪 73,776元至147,235元） ： 1.60% + -2.60% = -1.00%

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責任編輯：潘曉豐