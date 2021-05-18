Amazon推出「WorkingWell」 培訓員工減低工傷意外

Amazon周一(17日)表示推出「WorkingWell」計劃，為員工提供身心活動，健康鍛煉和健康飲食支持，將有效幫助員工們恢復體力和活力，從而降低受傷風險。

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Amazon表示，「WorkingWell」計劃將在2021年向安全項目投資超過3億美元， 計劃由 Amazon亞馬遜運營部門的 員工共同開發並操作。 於2019年在美國進行了首次試點，現時已擴展到在北美和歐洲的350個地點的859,000名員工 。 Amazon又指，目標是在2025年將可記錄的事故率降低50％。

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據《華爾街日報》報道，Amazon全球工作場所健康與安全副總裁Heather MacDougall表示，Amazon兩年前開始試行該項目的部分內容，並計劃在今年年底把其覆蓋範圍擴大至1,000個倉庫，並希望2025年使可記錄的工傷事故數量減少一半。

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責任編輯：羅浩濂