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【職場熱話】幫同事填稅單 發現人工比自己高三成 應否爭取加薪？ 網民：公務員都減薪喎

理財智慧 17:29 2021/05/18

分享：

踏入五月，母親節又過去了，令一眾打工仔頭痛的季節又到了——又是時候交稅了。無論是初出茅廬的大學畢業生，還是年資高的社會人士，都有機會不懂得填稅單。近日有網民於網上討論區發文，指幫同事填稅單，卻發現同工不同酬。

網民經歷：

    點擊圖片放大
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    +5

 

有網民建議樓主先試着暗示給上司聽，看看上司有什麼反應，但不要明着說自己知道同事工資多少，因為有機會惹上麻煩。但在此之前，樓主應該衡量一下自己和同事的年資差多少，年資不同就無法比較。

【父幹買樓】廿四孝爸媽愛子心切　見卓爾居有靚景放盤　即付首期幫仔女上車【下一頁

有網民覺得加工資不太現實，因為公務員都減工資，建議樓主不要當老闆沒腦子。

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責任編輯：張瑋婷

畢業 網上討論區 大學

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