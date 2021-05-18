【異動股】內地支持豁免新冠疫苗知識產權 康希諾全日急跌近5%

內地外交部發言人趙立堅昨日（17日）於例行記者會上表示，對於有發展中國家希望豁免新冠疫苗知識產權，中方完全理解並支持，有關消息使疫苗概念股受壓急跌。

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趙立堅指，只要是有利發展中國家公平獲得疫苗的行動，中方都會去做；並認為這是新冠疫苗全球公共產品性質的體現，也是構建人類衛生健康共同體的應有之義。

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康希諾（06185）一度跌逾5%至328元，全日跌4.3%，收報331.4元，成交4.2億元；另一疫苗股復星醫藥（02196）跌3%，報57.95元，成交5.9億元。而持股科興的中生製藥（01177）日內曾上試8.94元，全日急升5.2%，報8.87元，成交12.4億元。

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