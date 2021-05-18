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【ET講股通】孫運喜：爭奪戰 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

股市 17:16 2021/05/18

分享：

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，恒指全日收報28593點，升399點，重上28500關；大市總成交1,305億元。

受惠各國經濟重啟，加上中東局勢不穩，刺激油價高企，「三桶油」推升大市，中石化 （00386） 升4.4%至4.24元。中移動 （00941） 落實有意「回A」，股價升2.7%至50.1元，重上20天綫。新經濟股同樣有表現，百度 （09888） 升2%至186.7元，騰訊 （00700） 升1.2%至607.5元。

展望後市，好淡友在20天綫與下降軌之間爆發爭奪戰，若能連續兩天企穩20天綫，則有機會再升一段，挑戰下降軌。現階段計，升市成交縮，未見明顯方向。

若讀者有問題，亦可留意周四下午5點半《孫子市法》節目。

【「ET講股通」問股環節，包括︰中芯、同程藝龍、火岩控股、中石化、京東物流、鐵貨︰立即觀看

如有股票疑難，歡迎留言問股【按此

 

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欄名 : ET講股通

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技術分析 百度集團—SW（09888） 中國移動（00941） 中國石油化工股份（00386） 騰訊控股（00700） 投資推介 港股 孫運喜

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