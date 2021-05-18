英國機場無分隔入境民眾 恐變防疫破口？

英國周一（17日）起進一步降封，包括容許民眾前往獲「綠色」評級的國家旅遊，倫敦兩大機場希斯路及格域再次出現人潮。不過，英媒發現機場的防疫措施比想像中鬆散，並且未有做好分流分隔不同危險級別的抵埗民眾，多個從「紅色」評級國家返英的人士齊聚，一同等候入境，出現極大防疫漏洞。

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英國民眾享受解封

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從「紅色」級別國家南非返英的民眾表示，在英國機場過海關時，大家根本沒有保持適當社交距離，同場又有從印度飛抵的民眾一齊等候過關，因此更擔心在英國過關時感染新冠肺炎。

從「黃色」級別國家美國飛抵英國的記者邁亞爾（Steve Myall）表示，英國機場的防疫安排非常混亂，職員安排他與來自「紅色」級別國家的民眾同坐。而且海關人手相當不足，35個櫃檯在早上6時僅得10個有海關人員，完全不足以消化人龍，等候時間長達1小時以上。

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另外，亦有英國民眾不理政府呼籲，藉周一放寬外遊限制，甘願返英後需要隔離，仍然冒險前往部分列為「黃色」級別的國家或城市，如法國巴黎﹑意大利羅馬及美國紐約等。

責任編輯：吳漢培