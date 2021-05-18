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【Tesla】Cybertruck德州廠內現蹤影 今年年底可如期投產?

環球政經 17:52 2021/05/18

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Tesla於2019年底發表的電動貨車Cybertruck，單憑其科幻般的外型加上當時的發布會上，公司更展示出一段Cybertruck跟保時捷 911 的直路競賽片段，讓人驚嘆之外，亦讓人質疑Tesla真的能如期在今年投產? 而近日終於有進一步消息，有無人機於Tesla位於德州的超級工廠內拍攝到，有多架Cybertruck原型車身型，並在廠區內行駛。

事實上，Cybertruck的身影於上星期的紐約街頭現身，其後有一名「Tesla Owners of Austin」的Twitter用戶近期發布影片畫面顯示，拍攝到Cybertruck分別停放在廠房內，另外更拍攝到Cybertruck以頗快的速度行駛，亦讓外界形容實屬罕見，因此前的Cybertruck現身均需小心翼翼的開。至於目前雖未能夠確定其速度有多快，但看來比現有的貨車快不少。

雖然按目前而言，Cybertruck 量產的可能性的確比之前增加不少，但自發布會以來，許多人都質疑其外型及設計或未能符合法規，於很多國家都有機會未能於路上行駛，就連創辦人馬斯克都曾經指，可能會修改 Cybertruck 的外型設計，甚至縮小尺寸。

再加上今年遭逢疫情以及車用晶片短缺問題，Tesla的產能都受到衝擊，根據最新的官方消息，新版的 Model X 交車時間將延後 3至6 個月，如果新訂車的客戶，可能要明年初才能交車。因此 Cybertruck的實際投產時間，還有待Tesla官方進一步確認。

【大行報告】大摩料呢隻股60日內跑贏大市　料次季收入指引自疫情以來首超市場預期【下一頁

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責任編輯:陳子謙

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