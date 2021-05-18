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【商場活動】將軍澳中心設屁屁偵探特展　7大展區呈現繪本內容兼有遊戲

商業 15:29 2021/05/18

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將軍澳中心將於6月25日至9月26日，舉辦首個「富衛保險主要贊助：屁屁偵探特展香港篇」。（將軍澳中心提供圖片）

暑假將至，不少家長提早預備親子節目。將軍澳中心將於6月25日至9月26日，舉辦首個「富衛保險主要贊助：屁屁偵探特展香港篇」，場內設7大展區將繪本中的場景與內容一一呈現，並有小遊戲及限定商品。

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場內展區包括「屁屁偵探事務所」、「汪汪警察局」、「呼呼博物館」等，以第一視角破解隱藏在各個展區角落的10個任務。展區更藏有不同的小遊戲，每位參觀屁屁偵探特展的粉絲入場即可獲得破案的重要工具「偵探手冊」，事緣怪盜U打算來香港偷走期間限定的「黃金珍珠奶茶」，根據手冊內透露的線索尋找怪盜U，與屁屁偵探守護「黃金珍珠奶茶」。

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除了展覽外，現場更特設全港首個屁屁偵探期間限定店，網羅多款周邊商品，更會推出香港獨家限定商品，讓粉絲可將屁屁偵探帶回家。

即日起至6月17日更有早鳥門票預售優惠，於大會指定售票平台trip.com以早鳥價$108（原價：$138）入手，再於6月18日開始預約行程。

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責任編輯：朱悅瀅

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