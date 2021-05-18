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【買樓理財】將軍澳廣場「沙士貨」變樓王　業主「低買高賣」賺逾千萬

股樓投資 15:48 2021/05/18

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樓市續旺，各區也見高價成交，其中將軍澳廣場有「沙士貨」變樓王，一個三房單位以1,310萬元易手，造價創歷史新高。值得留意的是，業主於2003年大膽入市，購入價僅268.6萬元，現賣樓勁賺千萬。

香港置業劉浩勤說，將軍澳廣場1座中層B室，實用面積761平方呎，三房連工人房間隔，向東南，望開揚海景，今年3月放盤，最初叫價1,600萬元，其後逐步減價，終以1,310萬元易手，創屋苑歷史新高。代理指，雖然單位沒有靚裝修，但景觀開揚，故能以高價易手。據了解，原業主於2003年3月以約268.6萬元買入單位，持貨18年，現帳面勁賺1041.4萬元，物業期內升值約3.9倍。

【樓市熱話】超殘唐樓招租6,500元 廁所核突過公廁 網民嘲「好適合拍恐怖片」【下一頁

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資料顯示，將軍澳廣場5月暫錄6宗成交，平均實用呎價約18,334元，而屋苑約92個單位放盤，入場費由758萬元起。

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撰文 : 黃卓賢

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