【樓市熱話】「父幹」買樓新聞禍害市民？ 父母買樓贈子變應份 網民：只是額外BONUS

父母愛子心切，希望他們能成為人生贏家，衣食無懮。父母竭盡所能，為了贏在起跑線上，就讓子女上興趣班、供他們去外國讀書，最後當然少不了有「父幹」買樓。一到大時大節，新聞通常會出現父母全額買樓贈子。近日有網民於網上討論區發文，指這種新聞害人不少。

樓主覺得這種「父幹」買樓贈子是在毒害市民。雖說稱是父母給首期，但事實上是父母借子女首置名額來投資。但樓主的家人信以為真，認為父母供書教學、供結婚和供首期都是應份的。於是兄長就強逼父母借錢給他買樓。

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樓主家裏不算有錢，前幾年納米樓盛行，兄長就逼父母排隊抽新樓給首期，買了三間。結果現在樓市不升反跌，兄長又覺得現在入市好，所以叫父母借錢也要買一層大單位，更罵不借錢給他的親戚是傻子。

有人認為樓主在作故事，因為三層樓做按揭也不是容易的事。不過亦有人佩服兄長能供得起三個單位，更指樓主愚蠢，不懂得學兄長叫父母給首期。但兄長買的三個納米樓單位都是蝕本的話，那他的眼光也不太可信，更有人直言：「買啲垃圾納米樓 不如你申請公屋好過啦！」

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網民同意樓主的看法，指家裏有錢買樓贈子是額外的獎勵，而不是理所當然的，直言現在不是有錢給首期的才是慈父慈母，哪對父母不想買樓給子女？

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責任編輯：張瑋婷