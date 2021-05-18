【內地熱話】銀行誤多給1萬元 男子拒還稱：離櫃概不負責

根內地媒體《澎湃新聞》報道，福建一男子到銀行領取4萬元，惟銀行職員一時手誤，不小心多給了1萬元。調查後銀行要求該男子退還這筆「橫財」，男子稱銀行規定「離櫃概不負責」，拒絕退還。事件最終鬧到上法院，法庭裁定男子行為構成不當得利，判處他須向銀行賠償。

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《澎湃新聞》報道，2020年11月10日，何姓男子到福建省建寧縣一間銀行提款4萬元，銀行職員因工作失誤，從後側錢箱內拿出5萬元支付給何某，何某領取款項後離開銀行。惟事後銀行職員在對賬時發現賬目有誤差，事後回想及翻看閉路電視片段，發現多給了何某1萬元。後來該銀行職員多次聯繫何某，要求他返還該筆款項，然而何某不承認並拒絕退還。銀行無奈下，以不當得利為由，將何某訴至福建省建寧縣人民法院。

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案件審理過程中，何某否認自己多收取1萬元款項，但同意自己曾提款4萬元，並認同「1叠人民幣」為1萬元的事實。建寧法院認為，銀行提供的三張影片截圖及錄影片段顯示，銀行 職員 取出5叠人民幣放至何某身前的取款口，何某於10時25分18秒將4叠人民幣裝進袋子；10時25分25秒，何某又將1叠人民幣裝進袋子裡。

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上述證據可以證明，何某辦理取款4萬元業務，而銀行 職員 支付了5萬元，何某實際取走了5萬元。 建寧法院審理認為，何某多收取該1萬元款項沒有法律依據，其作為得利人，獲得了該利益令到銀行受到損失，此行為構成不當得利，何某應對銀行的損失予以賠償。

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責任編輯：陳楚琨