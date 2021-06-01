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【新股IPO】東軟醫療遞交上市申請　集資約39億元

新股IPO 10:35 2021/06/01

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東軟醫療遞交上市申請。據彭博報道早前指，東軟醫療考慮在香港上市，計劃集資4億至5億美元（約31億至38.8億港元），惟上市時間表及集資額尚有變數。東軟醫療去年曾申請於上海科創板上市，惟最終撤回科創板上市申請。中金及高盛為聯席保薦人。

東軟醫療成立於1998年，為一家大型醫學診療設備制造商，主要從事大型醫學診療設備的研發、生產、銷售及相關解決方案與服務。截至去年全年，公司收入按年增28.9%至24.6億元（人民幣，下同）；應佔利潤按年增至16.1%至1.02億元。

早於5月12日，中證監國際部披露東軟醫療提交的《境外首次公開发行股份（包括普通股、優先股等各類股票及股票派生的形式）審批》材料。日前，東軟醫療向證監會遞交《境外首次公開发行股份（包括普通股、優先股各類股票及股票的派生形式）審批》申請。

公司集資所得將用於強化高端數字醫療影像器械與核心部件產品的研發以及收購、於擴展MDaaS業務、發展銷售和營銷網絡及向營運資金注資。

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記者：謝卓榮

港股 集資 IPO

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