【新股IPO】東軟醫療計劃來港上市　集資約39億元

東軟醫療擬來港上市。據彭博報道指，東軟醫療考慮在香港上市，計劃集資4億至5億美元（約31億至38.8億港元），惟上市時間表及集資額尚有變數。東軟醫療去年曾申請於上海科創板上市，惟最終撤回科創板上市申請。

東軟醫療成立於1998年，為一家大型醫學診療設備制造商，主要從事大型醫學診療設備的研发、生產、銷售及相關解決方案與服務，產品覆蓋計算機斷層掃描成像系統（CT）、磁共振成像系統（MRI）、數字減影血管造影系統（DSA）等。

早於5月12日，中證監國際部披露東軟醫療提交的《境外首次公開发行股份（包括普通股、優先股等各類股票及股票派生的形式）審批》材料。日前，東軟醫療向證監會遞交《境外首次公開发行股份（包括普通股、優先股各類股票及股票的派生形式）審批》申請。

東軟醫療去年撤回科創板上市申請，當時表示不會放棄IPO，未來會根據疫情的發展態勢以及市場的變化趨勢等，適時考慮重啟IPO的推進計劃。

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記者：謝卓榮