韓國性感女神泫雅孖男友帶Swatch全新BIG BOLD BIOCERAMIC 粉色腕錶放閃

▲ （網上截圖，來源：泫雅社交媒體 @hyunah_aa）

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韓國性感女神泫雅（Hyuna）與男友前PENTAGON成員DAWN愛得癡纏，近日與男友齊齊戴上全球知名的手錶品牌Swatch全新推出的BIG BOLD BIOCERAMIC腕錶，於社交媒體上大放閃光彈。高顏值情侶分別戴上櫻花粉及淡湖藍款式，淡施脂粉的泫雅與DAWN穿上便服，潮味仍然不減，將兩款罕見的馬卡龍色系腕錶演繹得淋漓盡致。

▲ （網上截圖，來源：泫雅社交媒體 @hyunah_aa）

除了櫻花粉及淡湖藍，BIG BOLD BIOCERAMIC系列亦推出經典極簡黑白色系、「年度之色」之灰色，型格與潮味十足。而且Swatch首度採用陶瓷及Bio-sourced（生物來源物料）作為全新製錶物料，兼具彈性及絲滑觸感，比起一般物料更為環保，配合品牌可持續發展的願景。此外，腕錶格價非常親民，只需港幣1,040即可擁有女神同款腕錶，絕對是情侶腕錶的入門好選擇！

BIG BOLD BIOCERAMIC系列4月15日於以下Swatch專門店正式開售:

香港Swatch專門店

Swatch銅鑼灣專門店:

銅鑼灣啟超道2號地下

電話: +852 2518 9918

Swatch 尖沙咀專門店:

尖沙咀海洋中心3樓312號鋪

電話: +852 2518 9910

Swatch 沙田專門店:

沙田新城市廣場3期3樓A314號鋪

電話: +852 2518 9915

Swatch 銅鑼灣Sogo專門店:

銅鑼灣崇光百貨3樓

電話: +852 2831 8522

Swatch 旺角專門店:

旺角朗豪坊3樓05號鋪

電話: +852 2518 9912

澳門Swatch專門店

Swatch 澳門板樟堂專門店:

澳門板樟堂2號地下

電話: +853 2835 5382

Swatch澳門威尼斯人專門店 :

澳門威尼斯人購物中心三樓大運河街802 號店

電話: +853 2882 8598

顧客服務專線：+852 2510 5242

有關Swatch

Swatch 於1983 年由Mr. Nicolas G. Hayek 創立，是著名的瑞士鐘錶製造商， 更是享譽國際的潮流時尚品牌。全球第1枚Swatch ── 其跳出框框、充滿創意的設計，為大家帶來無限驚喜，在市場上獲到空前的成功。Swatch秉持繼續創新、引領潮流的精神, 設計多款創新款式及特別包裝的手錶。品牌亦積極參與國際極限運動賽事, 如自由花式滑雪、BMX等。Swatch 和運動、藝術文化及潮流有著緊密的聯擊， 並繼續以“Joy of life” 精神為顧客帶來更多富創意的產品。

（資料由客戶提供）