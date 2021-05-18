【大行報告】大摩料失業率已見頂　維持今年樓價升3%預測　首選三大發展商

摩根士丹利發表研究報告，考慮本港首季經濟增長7.9%勝預期後，上調全年增長預測由5%升至6.5%，並預期屆2022年增長可維持於疫情前的3%水平，主要受全球需求復甦下強勁商品出口所帶動。該行亦料經調整失業率於今年2月7.2%已見頂，料今年底將回落至4.5%。



大摩稱，喜好板塊次序維持住宅及零售多於辦公室。該行料經濟復甦加快支持樓價，維持預期今年樓價升3%，明年升幅加快至5%，首選信置(00083) 、嘉里建設(00683)及新地(00016) 。

大摩補充，失業率下滑料利好低端零售。本地消費亦受消費券計劃所提振，該行另予領展(00823)「增持」評級。惟由於本港及內地疫苗接種計劃進展緩慢及出境限制持續，料今年入境旅遊仍然維持疲弱。

大摩對本地地產股及收租股評級及目標價：

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