【阿里巴巴9988】阿里牽頭財團投資越南零售平台 旗下東南亞子公司合作營運

外媒報導指，阿里巴巴（09988）與霸菱亞洲投資基金（Baring Private Equity Asia）牽頭組成的財團將以4億美元（約31億港元）收購越南企業Masan Group 旗下的零售部門The CrownX的5.5%股權。阿里巴巴現升1.1%，報207.6元，成交23.7億元。

【非凡中國】非凡中國配股沽李寧籌近38億 已超過非凡中國一半市值？ 詳情請看[下一頁]

報導稱，作為交易的一部份，The CrownX旗下的Masan Consumer Holdings及VinCommerce將會與阿里合作，Masan Group將會與阿里的東南亞子公司Lazada合作，擴大阿里於越南的數碼業務；而Vincommerce會為Lazada的電商平台提供食品雜貨，而其實體店將轉型為網上訂單的取貨地點。

[異動股] 中移動落實A股上市 擬發行不超過9.65億股 半日升近4% 詳情請看[下一頁]

Masan Group表示，同時公司亦有與其他投資者談判，以進一步向The Crown X進行3億至4億美元的投資，預計今年內可完成。

大行目標價一覽：

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機