▲ 【大行報告】大摩看好12家中資股受惠「定價權」 友邦新地續為精選股（附名單）

摩根士丹利發表半年市場預測報告，下調恒生指數、恒生國指目標價，但提出會更留意股份的「定價能力（pricing power）」作為選股考慮，大摩列出12家中資股份具有定價能力優勢，包括網易（09999，美：NTES）、海爾智家 （06690） 、華潤啤酒 （00291） 、贛鋒鋰業 （01772） 、融創中國 （01918） 等5家在香港掛牌的股份。

大摩認為定價能力是追求絕對回報的主軸，看好受惠於通貨再膨脹周期的行業如原材料、工業和銀行業，並且看好服務業、耐用品兩個受惠於消費復甦的行業，反映該行看好私人消費會再增加。

大摩指出，該12家「定價能力」推薦股份名單，考慮到原材料需求增加、消費重啟，也考慮到潛在監管風險等主題，在121家股份潛在受惠名單中，優先選擇行業分析師推薦今明兩年每股盈利預測增長達15%、股本回報率達10%，並且目標價具有15%潛在升幅的股份，也使用「大摩品質因素（MS Quality factor）」排列而得出。

12家大摩選股目標價

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另外，大摩也反向訂出定價能力受限制的14家中資股份，當中包括正通汽車 （01728） 、吉利汽車 （00175） 、長城汽車 （02333） 、美高梅中國 （02282） 、綠葉製藥 （02186） 、首都機場 （00694） 6家香港上市股份。

大摩恆指國指目標價最多是多少？可看【下一頁】

大摩也保留友邦 （01299） 、新地 （00016） 等港股在中港精選股份名單之內。

圖看大摩精選股（Focus list）港股目標價

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記者：麥德銘