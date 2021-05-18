【大行報告】大摩下半年看好12家中資股 友邦新地續為精選股（附名單）
摩根士丹利發表半年市場預測報告，下調恒生指數、恒生國指目標價，但提出會更留意股份的「定價能力（pricing power）」作為選股考慮，大摩列出12家中資股份具有定價能力優勢，包括網易（09999，美：NTES）、海爾智家 （06690） 、華潤啤酒 （00291） 、贛鋒鋰業 （01772） 、融創中國 （01918） 等5家在香港掛牌的股份。
大摩認為定價能力是追求絕對回報的主軸，看好受惠於通貨再膨脹周期的行業如原材料、工業和銀行業，並且看好服務業、耐用品兩個受惠於消費復甦的行業，反映該行看好私人消費會再增加。
大摩指出，該12家「定價能力」推薦股份名單，考慮到原材料需求增加、消費重啟，也考慮到潛在監管風險等主題，在121家股份潛在受惠名單中，優先選擇行業分析師推薦今明兩年每股盈利預測增長達15%、股本回報率達10%，並且目標價具有15%潛在升幅的股份，也使用「大摩品質因素（MS Quality factor）」排列而得出。
12家大摩選股目標價
另外，大摩也反向訂出定價能力受限制的14家中資股份，當中包括正通汽車 （01728） 、吉利汽車 （00175） 、長城汽車 （02333） 、美高梅中國 （02282） 、綠葉製藥 （02186） 、首都機場 （00694） 6家香港上市股份。
大摩恆指國指目標價最多是多少？可看【下一頁】
大摩也保留友邦 （01299） 、新地 （00016） 等港股在中港精選股份名單之內。
圖看大摩精選股（Focus list）港股目標價
相關文章：
【恒指季檢】恒指周五季檢料先增至60隻 邊隻有機會成藍籌股？
【美國通脹】大摩料美國2023年加息 疫情及通脹列兩大風險因素
【友邦業績】友邦績佳獲瑞銀上調目標價118元 首季新業務價值按年升19%
記者：麥德銘