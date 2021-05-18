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【大戶手影】巴菲特首季減持能源及金融股　保險巨頭怡安成股神新寵

股樓投資 16:46 2021/05/18

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「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下巴郡（Berkshire Hathaway）最新公布今年第一季度持倉變化，大手減持了金融、能源及部分醫藥持倉，幾乎清倉了富國銀行（WFC），另外披露文件首次顯示，巴郡首季持有價值9.43億美元的保險巨頭怡安集團（AON），持倉佔比為0.4%。

值得一提的是，巴菲特自1989年開始買入富國銀行，投資時長超過31年，曾經是巴菲特最衷情的股票之一。不過2018年初以來，巴菲特不斷減持該股，到今年第一季度末，巴郡僅持有價值2,640萬美元的富國銀行股票，較去年第四季度減少了98.7%，遠遠不及2018年初的320億美元。

目前巴郡仍持有多間銀行股份，包括美國銀行（BAC），仍是巴郡的第二大持倉，佔比為14.45%，僅次於蘋果（AAPL）的40%。

巴郡首季減持以下11間公司、清倉2間公司：

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巴郡首季增持以下5間公司：

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編輯：李勝男

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